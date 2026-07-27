27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर कल होगी चर्चा, स्पीकर की अपील पर विपक्ष हुआ तैयार

पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर मंगलवार को लोकसभा में चर्चा होगी। स्पीकर की अपील के बाद सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हो गया है और विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 27, 2026

Parliament Monsoon Session 2026

Parliament Monsoon Session 2026

Parliament Monsoon Session 2026: पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में कल मंगलवार को चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बना गतिरोध फिलहाल समाप्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बाद विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हो गया है। अब सदन में सरकार और विपक्ष के बीच एंटी पेपर लीक कानून के विभिन्न प्रावधानों पर बहस होने की संभावना है।

स्पीकर की पहल के बाद बनी सहमति

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा कराने पर सहमति बन गई। इसके साथ ही सदन में इस अहम विधेयक पर विस्तृत बहस का रास्ता साफ हो गया।

मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू हो सकती है चर्चा

सहमति के अनुसार, पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर मंगलवार, 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होने की संभावना है। बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा।

स्पीकर ने बताया छात्रों से जुड़ा अहम मुद्दा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा था कि यह विधेयक देश के करोड़ों विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा विषय है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया था कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा की जाए। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग दलों के नेताओं से बातचीत कर सहमति बनाने का प्रयास किया।

सुझावों पर जवाब देगी सरकार

चर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल विधेयक में संशोधन या सुझाव भी रख सकते हैं। बहस पूरी होने के बाद सरकार इन सुझावों का जवाब देगी। इसके बाद विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए पेश किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हंगामे के बीच पेश हुआ था विधेयक

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था। हालांकि, उस समय विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी थी। लगातार व्यवधान के बीच लोकसभा अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। अब सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा का रास्ता साफ हो गया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jul 2026 06:02 pm

Published on:

27 Jul 2026 05:26 pm

Hindi News / National News / लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर कल होगी चर्चा, स्पीकर की अपील पर विपक्ष हुआ तैयार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

करुर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

AIADMK MLAs joining TVK
राष्ट्रीय

युक्रेन के राजदूत विदेश मंत्रालय में तलब, भारतीय वाणिज्यिक पोत पर हमले के विरोध में जताई कड़ी आपत्ति

Foreign Ministry summons Ukrain ambassador
राष्ट्रीय

E20 Petrol: संसद में केंद्र सरकार का दावा, ई20 पेट्रोल से इंजन सुरक्षित, प्रदर्शन बेहतर और प्रदूषण कम

e20 petrol
नई दिल्ली

कंगना रनौत ने CJP प्रदर्शनकारियों को बताया ‘गंदगी और बदसूरती’ फैलाने वाला, संसद में विपक्ष पर भी साधा निशाना

Kangana Ranaut attacks Cockroach Janta Party protest
राष्ट्रीय

TMC के 20 बागी सांसदों पर फैसला कब? अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, पूछा- 5 हफ्ते से एक्शन क्यों नहीं?

TMC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.