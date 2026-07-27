लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर कल होगी चर्चा, स्पीकर की अपील पर विपक्ष हुआ तैयार

Parliament Monsoon Session 2026: पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में कल मंगलवार को चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बना गतिरोध फिलहाल समाप्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बाद विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हो गया है। अब सदन में सरकार और विपक्ष के बीच एंटी पेपर लीक कानून के विभिन्न प्रावधानों पर बहस होने की संभावना है।