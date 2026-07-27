Parliament Monsoon Session: कांग्रेस की मांग-युवाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर संसद में अमित शाह बयान दें, राज्यसभा अगले दिन के लिए स्थगित

Monsoon Session 2026: संसद के मॉनसून सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग की। खड़गे ने कहा कि विपक्ष एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन पहले सरकार को युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब देना चाहिए। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।