MPSC Paper Leak: एमपीएससी अध्यक्ष का दावा, पेपर लीक का आरोप लगाने वाला मुकरा, फिर भी मामले की होगी जांच

उन्होंने बताया कि बाद में शिकायतकर्ता ने नया ईमेल भेजकर माना कि उसकी पहली शिकायत गलत थी। उसने कहा कि उसका एक दोस्त परीक्षा में फेल हो गया था और उसे लगा कि यदि पेपर लीक का आरोप लगेगा तो परीक्षा रद्द हो सकती है और दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। आयोग ने साफ किया कि शिकायत वापस लेने के बावजूद मामले को बंद नहीं किया गया है। एक अन्य अभ्यर्थी अब भी पेपर लीक का दावा कर रहा है। इसलिए सभी शिकायतों, दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद मामला पुलिस को सौंपा जाएगा, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो सके।