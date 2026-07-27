Paper Leak Reform: पेपर लीक पर लगेगी लगाम? नंदन नीलेकणी की टास्क फोर्स पर बोले मंत्री अनिल राजभर, विपक्षी गठबंधन पर भी साधा निशाना

Nandan Nilekani Task Force: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को मंत्री अनिल राजभर ने दो बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा सुधारों के लिए गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का स्वागत किया, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की समाजवादी पार्टी को गठबंधन की पेशकश पर भी प्रतिक्रिया दी। राजभर ने दावा किया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी और विपक्ष चाहे जितना एकजुट हो जाए, भाजपा को उत्तर प्रदेश में नहीं हरा पाएगा।