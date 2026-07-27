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Jagadguru Paramhans Acharya: ‘गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदें’, कांवड़ यात्रा से पहले संत की नई अपील, बयान से छिड़ी नई बहस

Kanwar Yatra News: अयोध्या में जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कांवड़ यात्रियों से गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदने की अपील का समर्थन किया। जानिए उन्होंने क्या कहा और क्यों यह बयान चर्चा में है।
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अयोध्या

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Dimple Yadav

Jul 27, 2026

Jagadguru Paramhans Acharya Anand Swaroop Kali Sena Sawan 2026

कांवड़ यात्रा से पहले संत की नई अपील

Kanwar Yatra 2026: सावन और कांवड़ यात्रा के बीच एक बार फिर खरीदारी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप की उस अपील का समर्थन किया है, जिसमें कांवड़ यात्रियों से गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदने की बात कही गई है। परमहंस आचार्य ने कहा कि यह अपील सनातन धर्म की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

'कुछ वीडियो सामने आने के बाद की गई अपील'

परमहंस आचार्य ने कहा कि समय-समय पर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर ऐसे वीडियो और दावे सामने आते रहे हैं, जिनमें खाने-पीने की चीजों के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकतें किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रियों से केवल हिंदू दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की गई है। हालांकि, इन कथित वीडियो और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कांवड़ यात्रियों से की यह अपील

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का पर्व है। ऐसे में यात्रियों को धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए। उनके अनुसार, कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को हिंदू दुकानों से ही भोजन और पूजा से जुड़ा सामान खरीदना चाहिए।

हर साल चर्चा में रहती है कांवड़ यात्रा

सावन के दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा हर वर्ष लाखों शिवभक्तों की भागीदारी के कारण चर्चा में रहती है। यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात, दुकानों और व्यवस्थाओं को लेकर भी अलग-अलग मुद्दों पर बहस होती रहती है। इस बार भी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। फिलहाल इस अपील पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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Updated on:

27 Jul 2026 12:57 pm

Published on:

27 Jul 2026 12:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Jagadguru Paramhans Acharya: ‘गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदें’, कांवड़ यात्रा से पहले संत की नई अपील, बयान से छिड़ी नई बहस

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