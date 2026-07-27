Jagadguru Paramhans Acharya: ‘गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदें’, कांवड़ यात्रा से पहले संत की नई अपील, बयान से छिड़ी नई बहस

Kanwar Yatra 2026: सावन और कांवड़ यात्रा के बीच एक बार फिर खरीदारी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप की उस अपील का समर्थन किया है, जिसमें कांवड़ यात्रियों से गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदने की बात कही गई है। परमहंस आचार्य ने कहा कि यह अपील सनातन धर्म की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।