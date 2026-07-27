Jagadguru Paramhans Acharya: ‘गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदें’, कांवड़ यात्रा से पहले संत की नई अपील, बयान से छिड़ी नई बहस

कांवड़ यात्रा से पहले संत की नई अपील
Kanwar Yatra 2026: सावन और कांवड़ यात्रा के बीच एक बार फिर खरीदारी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप की उस अपील का समर्थन किया है, जिसमें कांवड़ यात्रियों से गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदने की बात कही गई है। परमहंस आचार्य ने कहा कि यह अपील सनातन धर्म की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
परमहंस आचार्य ने कहा कि समय-समय पर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर ऐसे वीडियो और दावे सामने आते रहे हैं, जिनमें खाने-पीने की चीजों के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकतें किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रियों से केवल हिंदू दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की गई है। हालांकि, इन कथित वीडियो और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का पर्व है। ऐसे में यात्रियों को धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए। उनके अनुसार, कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को हिंदू दुकानों से ही भोजन और पूजा से जुड़ा सामान खरीदना चाहिए।
सावन के दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा हर वर्ष लाखों शिवभक्तों की भागीदारी के कारण चर्चा में रहती है। यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात, दुकानों और व्यवस्थाओं को लेकर भी अलग-अलग मुद्दों पर बहस होती रहती है। इस बार भी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। फिलहाल इस अपील पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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