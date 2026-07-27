छात्र आंदोलन में हुई हिंसा पर बरसे जगद्गुरु परमहंस आचार्य, अयोध्या कोतवाली में दी तहरीर, उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग

तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, "आज कोतवाली अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय वंदनीय माता जी को लेकर जिस तरह से पूरे देश में अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे पूरे देश में आक्रोश है, लोग दुखी हैं। इसलिए मैंने आज तहरीर दी है। जिस तरह से छात्र आंदोलन के नाम पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, तोड़फोड़ की गई, पत्रकारों को मारा गया, मारपीट की गई, उसको लेकर आज मैं, तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य, अयोध्या कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आया हूं।"