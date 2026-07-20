CJP Protest: जंतर-मंतर पहुंचा SP सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, छात्रों और युवाओं का किया समर्थन

जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नीट परीक्षा में धांधली हो रही है और दूसरी तरफ न्याय मांगने वाले बेरोजगार युवाओं को बुरी तरह पीटा जा रहा है। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विश्वगुरु और अमृतकाल का दावा करने वाले अपने जिम्मेदार मंत्रियों को तक नहीं हटा पा रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बात तो अंग्रेजों ने भी सुनी थी लेकिन युवाओं की आवाज दबाने वाली इस सरकार की अब जल्द विदाई तय है।