सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कमान 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संभाल ली है। वांगचुक को हटाए जाने से नाराज दीपके ने शनिवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से पीछे नहीं हटने की अपील करते हुए कहा कि 20 जुलाई को होने वाला मार्च तय समय पर ही होगा। उन्होंने लोगों से भारी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वांगचुक को हटाकर बड़ी गलती की गई है और अब यह आंदोलन और बड़ा होगा।