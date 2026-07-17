राम मंदिर दान राशि मामला: अंतिम रिपोर्ट के लिए SIT ने मांगा समय, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी अंतरिम रिपोर्ट

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार SIT की अतिरिक्त समय की मांग पर क्या निर्णय लेती है। यदि सरकार समय बढ़ाने की अनुमति देती है तो जांच टीम सभी शेष पहलुओं का परीक्षण कर अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली अंतरिम रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट हो सकेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय कर सकता है। यदि अदालत को जांच संतोषजनक लगती है तो अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया जा सकता है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।