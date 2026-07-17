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राम मंदिर दान राशि मामला: अंतिम रिपोर्ट के लिए SIT ने मांगा समय, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी अंतरिम रिपोर्ट

Ram Temple Donation Case: राम मंदिर दान राशि कथित गड़बड़ी मामले में यूपी पुलिस की एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 17, 2026

जांच निर्णायक दौर में पहुंची, राज्य सरकार से समय बढ़ाने का अनुरोध; सुप्रीम कोर्ट की निगाहें SIT की अंतरिम रिपोर्ट पर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

जांच निर्णायक दौर में पहुंची, राज्य सरकार से समय बढ़ाने का अनुरोध; सुप्रीम कोर्ट की निगाहें SIT की अंतरिम रिपोर्ट पर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Ram Temple Donation Case: अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर से जुड़ी कथित दान राशि में गड़बड़ी के मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने मामले की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार, जांच टीम 20 जुलाई (सोमवार) को इस मामले में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जबकि विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभी और समय की आवश्यकता जताई गई है। इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जांच टीम कई पहलुओं की गहन जांच कर रही है। दान राशि से जुड़े दस्तावेजों, बैंक लेन-देन, रिकॉर्ड, संबंधित व्यक्तियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है, ताकि अंतिम रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हो। यही वजह है कि SIT ने जल्दबाजी में निष्कर्ष देने के बजाय विस्तृत जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी अंतरिम रिपोर्ट

सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई के मद्देनजर SIT अपनी अब तक की जांच की प्रगति को अंतरिम रिपोर्ट के रूप में अदालत के समक्ष रखेगी। इस रिपोर्ट में अब तक जुटाए गए साक्ष्य, जांच की दिशा और आगे की कार्ययोजना का उल्लेख किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष और जिम्मेदारी तय करने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट बाद में पेश की जाएगी।

कानूनी विशेषज्ञ अनुराग रस्तोगी का मानना है कि अंतरिम रिपोर्ट का उद्देश्य अदालत को यह बताना होता है कि जांच किस स्तर तक पहुंच चुकी है और किन बिंदुओं पर अभी और जांच की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में अदालत प्रायः जांच एजेंसी की प्रगति की समीक्षा करती है और आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्देश भी जारी कर सकती है।

जांच के दायरे में कई पहलू

सूत्रों के अनुसार, SIT केवल कथित वित्तीय अनियमितताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दान राशि के संग्रह, उसके लेखा-जोखा, धन के उपयोग और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी जांच कर रही है। टीम यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रत्येक दस्तावेज और साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाए। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कई अभिलेखों और वित्तीय दस्तावेजों का तकनीकी परीक्षण भी कराया गया है। विशेषज्ञों की राय और डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण भी जांच का हिस्सा है, ताकि किसी भी तथ्य को लेकर भविष्य में कोई संदेह न रहे।

अंतिम रिपोर्ट में होगी विस्तृत तस्वीर

सूत्रों के मुताबिक, अंतिम रिपोर्ट केवल आरोपों की पुष्टि या खंडन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसमें जांच के दौरान सामने आए सभी तथ्यों, दस्तावेजों, गवाहों के बयान और तकनीकी विश्लेषण को भी शामिल किया जाएगा। यही कारण है कि SIT किसी प्रकार की जल्दबाजी से बचते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना चाहती है।

जांच एजेंसी का मानना है कि संवेदनशील और चर्चित मामलों में हर पहलू का वैज्ञानिक और कानूनी परीक्षण आवश्यक होता है। इससे न केवल जांच की विश्वसनीयता बनी रहती है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी मजबूत होती है।

देशभर की निगाहें मामले पर

राम मंदिर देश की आस्था से जुड़ा विषय होने के कारण इस मामले पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में जांच एजेंसी पर निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों की भी इस मामले में गहरी रुचि बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या अधूरी जांच भविष्य में कानूनी विवादों को जन्म दे सकती है। इसलिए SIT द्वारा अतिरिक्त समय मांगना जांच प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

सरकार के निर्णय पर भी रहेगी नजर

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार SIT की अतिरिक्त समय की मांग पर क्या निर्णय लेती है। यदि सरकार समय बढ़ाने की अनुमति देती है तो जांच टीम सभी शेष पहलुओं का परीक्षण कर अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली अंतरिम रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट हो सकेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय कर सकता है। यदि अदालत को जांच संतोषजनक लगती है तो अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया जा सकता है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।

अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

फिलहाल पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तारीख 20 जुलाई मानी जा रही है, जब SIT अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होने की संभावना है कि जांच किस स्तर तक पहुंची है और अंतिम रिपोर्ट आने में कितना समय लग सकता है।

हालांकि अभी तक जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक रूप से अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली अंतरिम रिपोर्ट और उसके बाद की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित दान राशि गड़बड़ी के आरोपों में कितना तथ्य है और आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

17 Jul 2026 03:48 pm

Published on:

17 Jul 2026 03:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / राम मंदिर दान राशि मामला: अंतिम रिपोर्ट के लिए SIT ने मांगा समय, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी अंतरिम रिपोर्ट

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