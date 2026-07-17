Motivational News: जब सबने उम्मीद छोड़ दी, लखनऊ के डॉक्टरों ने 16 वर्षीय बेटे को नई जिंदगी दे दी, जाने कैसे

प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने बताया कि यह 16 वर्षीय मरीज उत्तर प्रदेश के कुंडा क्षेत्र का रहने वाला है। परिवार उसे इलाज के लिए कई बड़े अस्पतालों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास लेकर गया, लेकिन सभी ने ऑपरेशन को अत्यधिक जोखिम भरा बताते हुए सर्जरी करने से इनकार कर दिया। लगातार निराशा के बाद मरीज के परिजन कल्याण सिंह कैंसर संस्थान पहुंचे और प्रोफेसर विजेंद्र कुमार से संपर्क किया। जांच के बाद विशेषज्ञ टीम ने मरीज की स्थिति का गहन अध्ययन किया। परिवार को ऑपरेशन के जोखिम और संभावनाओं की पूरी जानकारी दी गई। सहमति मिलने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस जटिल सर्जरी की विस्तृत योजना तैयार की।