राम मंदिर चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस, सपा ने कोर्ट निगरानी में सीबीआई जांच मांगी

पवन पांडेय ने कहा कि राम मंदिर केवल उत्तर प्रदेश या अयोध्या का विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। देश-विदेश से लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया था। इसलिए यदि चंदे के उपयोग को लेकर कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। इससे यदि कोई आरोप निराधार हैं तो वह भी स्पष्ट हो जाएगा और यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी।