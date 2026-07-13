Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर चंदा गबन मामले पर सपा नेता राजीव राय का हमला, बोले- यह डकैती थी

जांच में तेजी आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने 26 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं, ताकि जांच निष्पक्ष ढंग से पूरी हो सके और ट्रस्ट की साख पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे। ट्रस्ट की अगली बैठक में अध्यक्ष गोपाल दास महाराज की अध्यक्षता में यह इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, और नए महासचिव की नियुक्ति होने तक ट्रस्टी कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।