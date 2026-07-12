चढ़ावा चोरी मामला: कांग्रेस सांसद बोले- अयोध्या राम मंदिर के नाम पर देश को गुमराह कर रही है भाजपा, संबित पात्रा को भी दिया करारा जवाब

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भाजपा नेता संबित पात्रा के बयान पर तारिक अनवर ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है तो इससे भाजपा को फायदा ही होगा। इसके लिए संबित पात्रा को परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए, लेकिन भाजपा के टारगेट पर राहुल गांधी हैं, क्‍योंकि ये राहुल गांधी से घबराते हैं। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी को कई घोषित कार्यक्रमों को बंद करना पड़ा।