अयोध्या राम मंदिर में बड़ा बदलाव: अब नई टीम संभालेगी पूरी व्यवस्था, जानिए क्या-क्या बदलेगा?

सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रमों के संचालन, साफ-सफाई व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, लॉकर सुविधा, प्रवेश और निकास व्यवस्था, प्रसाद वितरण सहित श्रद्धालुओं से जुड़ी कई सेवाओं में बदलाव किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाल रही कुछ टीमों में बदलाव किया जाएगा, जबकि कुछ नई जिम्मेदारियां नए लोगों को दी जा सकती हैं। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले और हर व्यवस्था की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय हो।