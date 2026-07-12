Ayodhya News: ‘गलत काम करने वाले जेल में हैं, मंदिर का काम सही से चल रहा है’, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर इकबाल अंसारी का बड़ा बयान

राम मंदिर चंदा विवाद पर इकबाल अंसारी ने एक बार फिर दोहराया कि मंदिर का प्रबंधन बिल्कुल सही हाथों में है और जो लोग वहां व्यवस्था संभाल रहे हैं, वे अपना काम ठीक से कर रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मंदिर में जिन भी लोगों ने कोई गलत काम या चंदे में हेराफेरी की है, वह सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। सरकार ने उन पर कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई की है। जिन लोगों ने गलत काम किया, वे अब जेल में हैं।