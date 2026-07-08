राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी अनुकल्प के चाचा और सर्राफा कारोबारी भी रिमांड पर

राम मंदिर चंदा चोरी में एक्शन तेज (फोटो- पत्रिका)
Ayodhya Ram Mandir Controversy: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में बड़े बड़ों पर गाज गिरने के बाद अब आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और विशेष जांच टीम (SOG) की कार्रवाई अब ओर तेज हो गई है। आज यानी बुधवार को पुलिस इस मामले के तीन मुख्य आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश से कड़ी पूछताछ कर रही है। इन तीनों आरोपियों को 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एसओजी की टीम ने मिल्कीपुर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनुकल्प के चाचा और एक सर्राफा कारोबारी को भी हिरासत में लिया है।
रिमांड मिलने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन में रखा गया है। यहां एसओजी प्रभारी और विवेचक आशुतोष तिवारी उनसे इस पूरे घोटाले को लेकर गहन पूछताछ कर रहे हैं। जांच को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए पुलिस लाइन परिसर को आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही वहां मीडिया का प्रवेश भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
दूसरी तरफ मिल्कीपुर में विशेष जांच टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। टीम उन्हें अपने साथ ले गई है। इसके साथ ही इनायतनगर के एक सर्राफा कारोबारी को भी पुलिस ने पकड़ा है। जांच टीम सीधे सर्राफा व्यापारी की दुकान पर पहुंची दुकान बंद करवाई और कारोबारी को अपने साथ ले गई। पुलिस ने स्थानीय भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले व्यापारियों से भी पूछताछ की है ताकि, अनुकल्प मिश्रा के यहां हुई सामग्री सप्लाई की जानकारी जुटाई जा सके। हैरानी वाली बात यह है कि इस पूरी अचानक हुई कार्रवाई की भनक स्थानीय इनायतनगर पुलिस को भी नहीं थी।
जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि अनुकल्प मिश्रा इस पूरे खेल का अविनाश शुक्ला से भी बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प के तार राम मंदिर ट्रस्ट के कई बड़े सदस्यों से जुड़े हुए हैं। हाल ही में अनुकल्प मिश्रा के घर पर एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ था जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। बताया जा रहा है कि इस भव्य कार्यक्रम में करीब एक हजार महिलाओं को साड़ियां बांटी गई थीं। इस अनुष्ठान की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें जिले के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ लोग भी शामिल हुए थे। अब पुलिस इस कार्यक्रम में हुए भारी खर्च और चंदे के पैसों के कनेक्शन की भी गहराई से जांच कर रही है।
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