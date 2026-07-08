राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी अनुकल्प के चाचा और सर्राफा कारोबारी भी रिमांड पर

जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि अनुकल्प मिश्रा इस पूरे खेल का अविनाश शुक्ला से भी बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प के तार राम मंदिर ट्रस्ट के कई बड़े सदस्यों से जुड़े हुए हैं। हाल ही में अनुकल्प मिश्रा के घर पर एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ था जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। बताया जा रहा है कि इस भव्य कार्यक्रम में करीब एक हजार महिलाओं को साड़ियां बांटी गई थीं। इस अनुष्ठान की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें जिले के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ लोग भी शामिल हुए थे। अब पुलिस इस कार्यक्रम में हुए भारी खर्च और चंदे के पैसों के कनेक्शन की भी गहराई से जांच कर रही है।