UP Crime: ‘3 साल तक बेटी से दुराचार, गर्भवती होने पर खिलाईं गोलियां’, शाहजहांपुर में पुलिस कस्टडी में आरोपी पिता की मौत

दूसरी तरफ, पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। मृतक की पत्नी ने अपनी ही बेटी और दामाद पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का कहना है कि 28 अप्रैल को ही भाई ने अपनी सौतेली बेटी की शादी धूमधाम से की थी। दुष्कर्म के सभी आरोप निराधार हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मृतक के भाई ने तो दुख और गुस्से में अपने सिर पर पत्थर मार लिया जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।