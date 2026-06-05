पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर केले के बाग में दफनाई लाश, 102 दिन बाद सच सामने आया

शाहजहांपुर के सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मानपुर मल्लिकापुर गांव के रहने वाले ओमकार की हत्या उसकी पत्नी ओमा भारती और उसके प्रेमी नन्हे ने मिलकर की थी। हत्या के बाद शव को केले के बाग में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था। बताया जा रहा है कि ओमकार और ओमा की शादी करीब 15 वर्ष पहले हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। ओमा का अपनी बड़ी बहन के गांव आने-जाने के दौरान नन्हे से परिचय हुआ था। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। कुछ समय बाद ओमकार को इस रिश्ते की जानकारी मिल गई। जिससे पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद ओमा घर छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी थी।