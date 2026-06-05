यूपी से राजस्थान ले जाकर बेचते थे नाबालिग लड़कियां, एक लड़की की 1.5 लाख रुपए में होती थी सौदेबाजी, 4 गिरफ्तार

पूछताछ में बालिकाओं ने बताया कि उन्हें राजस्थान के कोटा ले जाया जा रहा था। जहां उनकी शादी कराने की तैयारी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। बुधवार को अतरौली क्रॉसिंग के पास से रायबरेली के रहने वाले अनुराग यादव, मोहम्मद अख्तर, प्रिया पटेल तथा एक किशोर को हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि गिरोह उन लड़कियों को चुनता था। जिनके माता-पिता नहीं थे। या जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आरोपित पहले उनसे दोस्ती करते, घूमाने-फिराने और नए कपड़े दिलाने जैसे प्रलोभन देते थे। भरोसा जीतने के बाद उन्हें राजस्थान भेज दिया जाता था। जहां पैसों के बदले शादी कराई जाती थी।