बदायूं में दरोगा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, घुटनों के बल मिली बॉडी; कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस

मकान मालिक विकेश के अनुसार, उनका दो मंजिला मकान है। दरोगा उसमें फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। इस फ्लोर पर दो अन्य किराएदार भी रह रहे हैं। जिस समय यह घटना हुई है। उस समय मै गांव पर था। गुरुवार सुबह दरोगा की बेटी का फोन आया। उसने बताया कि काफी समय से पिता से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। इसके बाद मैंने मकान में मौजूद अन्य किराएदार को फोन करके देखने के लिए कहा इसके बाद कुछ लोगों ने जाकर कमरे के बाहर आवाज़ लगाई। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैं मौके पर पहुंचा। पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया। तो अंदर मेघश्याम का शव फंदे के सहारे लटका मिला। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए।