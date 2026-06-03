देवप्रयाग में चारधाम यात्रा से लौट रहे परिवार की कार गंगा में समाई, 4 की मौत, 3 लापता

रेस्क्यू करते SDRF के जवान फोटो सोर्स उत्तराखंड पुलिस X अकाउंट
Devprayag Ganga Car Accident: उत्तराखंड के ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने चारधाम यात्रा से लौट रहे परिवारों की खुशियां छीन लीं। देवप्रयाग से कुछ दूरी पर पंतगांव क्षेत्र के पास एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मिट्टी के ऊंचे ढेर को पार करते हुए खाई में जा गिरी। कार करीब 200 मीटर नीचे लुढ़कती हुई सीधे गंगा नदी में जा समाई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। व्यासी क्षेत्र से बुलाए गए गोताखोरों ने नदी में तलाश अभियान चलाया।
रेस्क्यू अभियान के दौरान एक 12 वर्षीय बालक को गंभीर हालत में खाई से बाहर निकाला गया। उसे तत्काल श्रीनगर के बेस अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। उसके पैर की जांघ की हड्डी टूट गई है। उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।
बचाव दल को अब तक दो पुरुषों और दो महिलाओं के शव मिल चुके हैं। वहीं तीन अन्य महिलाओं की तलाश के लिए गंगा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन को उम्मीद है कि अभियान के दौरान लापता लोगों के बारे में और जानकारी मिल सकेगी।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, वाहन में राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले दो परिवारों के सदस्य सवार थे। सभी लोग बदरीनाथ धाम के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। यात्रा पूरी होने के बाद घर वापसी की खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई।
स्थानीय प्रशासन ने मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर पहाड़ी मार्गों पर सावधानी और सुरक्षित ड्राइविंग की आवश्यकता को रेखांकित कर दिया है।
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