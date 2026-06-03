देवप्रयाग में चारधाम यात्रा से लौट रहे परिवार की कार गंगा में समाई, 4 की मौत, 3 लापता

Devprayag Ganga Car Accident: उत्तराखंड के ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने चारधाम यात्रा से लौट रहे परिवारों की खुशियां छीन लीं। देवप्रयाग से कुछ दूरी पर पंतगांव क्षेत्र के पास एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मिट्टी के ऊंचे ढेर को पार करते हुए खाई में जा गिरी। कार करीब 200 मीटर नीचे लुढ़कती हुई सीधे गंगा नदी में जा समाई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। व्यासी क्षेत्र से बुलाए गए गोताखोरों ने नदी में तलाश अभियान चलाया।