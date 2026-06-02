प्रेमिका ने पति संग खरीदी ग्राइंडर मशीन, फिर प्रेमी को बुलाकर उतारा मौत के घाट; हत्या में ‘दृश्यम’ जैसी प्लानिंग

Lover Murder Drishyam Style: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और सबूत मिटाने के लिए ऐसी योजना बनाई गई, जो चर्चित फिल्म ‘दृश्यम’ की कहानी से मिलती-जुलती बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इंटरनेट और यूट्यूब का सहारा लेकर सबूत मिटाने के तरीके भी खोजे थे।