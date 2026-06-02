Fatehpur: प्रेमी की हत्या कर ग्राइंडर से शव के किये टुकड़े, दृश्यम फिल्म देखकर रची साजिश

फतेहपुर जिले के बकेवर क्षेत्र के रहने वाले 30 वर्षीय विजय निषाद के लापता होने का मामला अब हत्या में बदल गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की हत्या प्रेम संबंधों के विवाद में की गई थी। इस मामले में एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार विजय का हमीरपुर जिले की एक विवाहित महिला से पिछले कई महीनों से संपर्क था। महिला के पति के घर लौटने के बाद उसने युवक से दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन वह लगातार उससे मिलने और संपर्क बनाए रखने का दबाव बना रहा था। इसी दौरान कुछ तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया।