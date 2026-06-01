‘पिता ने कर्ज लेकर विदेश में पढ़ाया, हादसे में चली गई जान’, MBBS की डिग्री लेकर लौटे गोंडा के रवि और उनके परिवार के सपनों पर फिर गया पानी

दिल्ली के साकेत में हुए इमारत हादसे में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक युवा की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। तरबगंज थाना क्षेत्र के रामापुर गांव के रहने वाले 26 वर्षीय रवि वर्मा इस दुर्घटना का शिकार हो गए। रवि का सपना डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने और अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों को दूर करने का था। लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी की कहानी अधूरी छोड़ दी।