221 लीटर गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िए को मारी गोली, बुलेट छोड़कर फरार हुए हमलावर, गाय को राष्ट्र माता घोषित कराने निकला था

हरिद्वार के कनखल इलाके में कांवड़ यात्रा के दौरान एक युवक को गोली मार दिए जाने से सनसनी फैल गई। घायल युवक की पहचान ग्रेटर नोएडा के रहने वाले अजय के रूप में हुई है। वह अपने साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल वापस लौट रहा था। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार, अजय करीब दस लोगों के एक दल के साथ विशेष कांवड़ यात्रा पर निकला था। यह दल 221 लीटर गंगाजल लेकर ग्रेटर नोएडा जा रहा था। रविवार देर रात यात्रा के दौरान सभी लोग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास हाईवे किनारे आराम करने के लिए रुके थे।