हरिद्वार में राजस्थान के श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, नागौर की महिला की मौत, 25 घायल, मची चीख-पुकार

यह दुर्घटना हरिद्वार के सप्तऋषि इलाके में शांतिकुंज के पास हाईवे पर हुई। राजस्थान से गए श्रद्धालु गंगा नहाने के बाद वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान जब सड़क किनारे खड़ी बस को बैक किया जा रहा था, तभी चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और बस सड़क पर ही पलट गई। तभी सामने से एक डंपर आ रहा था। डंपर ड्राइवर ने बस को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका डंपर भी बेकाबू होकर सड़क किनारे एक ढाबे में जा घुसा। इस दौरान वहां खड़ी एक बोलेरो गाड़ी भी मलबे की चपेट में आ गई।