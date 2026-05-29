‘अस्पताल को बम से उड़ाना है’, ATS पूछताछ में खुला वॉयस मैसेज का राज, पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े तार

मुशर्रफ ने एटीएस को बताया कि वह एक साधारण परिवार से आता है। उसके पिता गांव में चिनाई का काम करते हैं और उसका एक भाई बाइक मिस्त्री का काम सीख रहा है। मुशर्रफ ने पहले कारपेंटर का काम सीखा और बाद में वेल्डिंग करने लगा। वेल्डिंग के काम के सिलसिले में ही वह लुधियाना गया था। वहां उसकी मुलाकात सहारनपुर के ढिक्का कलां निवासी महकाब से हुई थी। महकाब ने लुधियाना की एक कार कंपनी में वेल्डिंग का ठेका लिया हुआ था। साथ काम करते हुए दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। मुशर्रफ ने खुलासा करते हुए बताया कि उसके मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर उसी के दोस्त महकाब ने सेव किया था।