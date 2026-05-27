Bakrid Namaj in Nainital: नमाज को लेकर भ्रांतियां फैलाने वालों होगी सख्त कार्रवाई, SSP ने जारी किया वीडियो संदेश

उत्तराखंड के नैनीताल के एसएसपी डाक्टर मंजूनाथ ने एक्स पर किए गए पोस्ट में बताया है कि 28 मई को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। देवभूमि में चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन भी चल रहा है। इसके साथ ही आदि कैलाश धाम यात्रा चल रही है। बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। प्रशासन पर्यटक और श्रद्धालुओं को अच्छी यातायात व्यवस्था देने के लिए तत्पर है। इसके लिए थाना स्तर पर संबंधित अधिकारियों को लगाया गया है। प्रशासन इस बात को लेकर प्रयासरत है कि शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न हो जाए। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो।