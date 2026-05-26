नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर: वाहनों के साथ जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं, बाइक पर भी रोक

Entry of private and taxi bikes banned in Nainital: नैनीताल में बकरीद और वीकेंड के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है। जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी की है। भीड़भाड़ में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले के अंदर बड़े वाहनों के साथ मोटरसाइकिल के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। जिसमें निजी मोटरसाइकिल भी शामिल है। एसपी ने यातायात और सुरक्षा को लेकर बैठक की। पर्यटकों की सुरक्षा और यातायात के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एक टीम की तरह काम करें। फिर कोई परेशानी नहीं आएगी।