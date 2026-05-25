उत्तराखंड के तीन जिलों में निकाय चुनाव की तारीखें तय, 9 जून को डलेंगे वोट, आचार संहिता लागू

आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 27 और 29 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 मई को की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 31 मई को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 1 जून को चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 9 जून को सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा और 11 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी।