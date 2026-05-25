उत्तराखंड में संदिग्धों की खैर नहीं, आपराधिक बैकग्राउंड वालों को चिह्नित करने के लिए सीएम का आदेश

आगामी मानसून सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को समय रहते पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में मानसून पूर्व समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। भीतरी क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत समय सीमा के भीतर पूरी हो और पेयजल आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। जहां भी जलापूर्ति में तकनीकी बाधाए हों, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल दूर किया जाए। बिजली कटौती को न्यूनतम रखने और यदि कटौती अनिवार्य हो तो जनता को पहले से सूचित करने के भी निर्देश दिए गए।