कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बताया थूक चाटने वाला दो कौड़ी का नेता

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि अपने द्वारा दिए गए बयान को अजय राय एआई का बता रहे हैं। अजय राय को उत्तर प्रदेश सरकार के हंटर से डर लग रहा है, इसीलिए वह इसे एआई निर्मित वीडियो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय राय बहुत बलवान बनते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि अजय राय दो कौड़ी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अजय राय अपनी असली औकात में आ चुके हैं। जब हंटर चलने की संभावना दिखाई तो तो थूक कर चाटने वालों की तरह बात करने लगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अनिल राजभर ने कहा है कि अजय राय के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी।