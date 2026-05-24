नमो घाट पर गार्ड और बाउंसरों की गुंडागर्दी, सोनभद्र के किशोर को पीट-पीटकर मार डाला, कई लोग घायल

घटना के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। इसके बाद मौके पर पहुंची आदमपुर पुलिस ने चार बाउंसर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष ने बताया है कि घाट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाएगी तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। वहीं, आदमपुर पुलिस ने बताया है कि मारपीट की घटना में किशोर की मौत हो गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मारपीट की घटना में घायल हुए सभी लोगों का कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।