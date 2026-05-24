24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

नमो घाट पर गार्ड और बाउंसरों की गुंडागर्दी, सोनभद्र के किशोर को पीट-पीटकर मार डाला, कई लोग घायल

Varanasi crime news : नमो घाट पर प्राइवेट गार्ड और बाउंसरों की गुंडागर्दी सामने आई है। सोनभद्र से आए युवकों को बाउंसर और गार्ड ने जमकर मारा पीटा। मारपीट की इस घटना में एक किशोर की मौत हो गई...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

May 24, 2026

Mahoba News

सांकेतिक फोटो

वाराणसी: नमो घाट पर एक बार फिर प्राइवेट गार्ड और बाउंसरों की गुंडागर्दी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सोनभद्र से आए युवकों को बाउंसर और गार्ड ने जमकर मारा पीटा। मारपीट की इस घटना में एक किशोर की मौत हो गई जबकि कई युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं, मारपीट की इस घटना के बाद आदमपुर पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, घायलों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वाराणसी के नमो घाट पर आए दिन गार्ड और बाउंसरों की गुंडागर्दी सामने आती है। रविवार की सुबह सोनभद्र से आए कुछ युवक घाट पर पहुंचे। इसके बाद बाउंसर के साथ उनकी कहासुनी हुई और गार्ड व बाउंसरों ने मिलकर युवकों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है की मारपीट की इस घटना में सोनभद्र के 17 वर्षीय राजेंद्र उर्फ चिंटू की मौत हो गई।

दवा लेने वाराणसी आए थे पीड़ित

किशोर के साथ वाराणसी पहुंचे बृजेश ने बताया कि परिवार के एक सदस्य बीमार हैं, जिनके लिए दवा लेने सभी लोग वाराणसी पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें परिवार के एक अन्य सदस्य से भी मुलाकात करनी थी, जिसके बाद सभी घूमने के लिए नमो घाट पहुंचे। बृजेश ने बताया कि जब वे नमो घाट पहुंचे तो वहां मौजूद प्राइवेट गार्ड्स और बाउंसरों ने उन्हें घाट पर जाने से रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी।

बृजेश ने बताया कि इसी दौरान बाउंसर ने उन्हें गालियां दी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। वही शोर सुनकर 10-12 की संख्या में लाठी डांडों से लैस सुरक्षा गार्ड और बाउंसर पहुंचे और बिना पूछे ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान राजेंद्र को चोट लगी और वह नीचे गिर पड़ा। इसके बाद सभी लोग मिलकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 को उठाया

घटना के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। इसके बाद मौके पर पहुंची आदमपुर पुलिस ने चार बाउंसर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष ने बताया है कि घाट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाएगी तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। वहीं, आदमपुर पुलिस ने बताया है कि मारपीट की घटना में किशोर की मौत हो गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मारपीट की घटना में घायल हुए सभी लोगों का कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Kanpur News:अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में दो और आरोपी गिरफ्तार,अब तक 13 पहुंचे जेल
कानपुर
Illegal Kidney Transplant, Organ Trafficking

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 May 2026 11:27 am

Published on:

24 May 2026 11:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / नमो घाट पर गार्ड और बाउंसरों की गुंडागर्दी, सोनभद्र के किशोर को पीट-पीटकर मार डाला, कई लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में बना यूपी का पहला पेपरलेस एनिमल ट्रैकिंग केंद्र, डॉग्स के गले में लगाई जा रही डिजिटल चिप, जानें क्या है उद्देश्य

वाराणसी

वाराणसी में मां ने नाबालिग बेटी का साड़ी के बदले किया सौदा, खरीदार ने दुष्कर्म कर छोड़ा, ऑटो चालक ने भी बनाया हवस का शिकार

Rape 4
वाराणसी

काशी में गंगा में बीयर पीने का मामला: बिहार में यूपी पुलिस ने डाला डेरा, जल्द होगी गिरफ्तारी

Beer in ganga river in Varanasi
वाराणसी

एक साल में 480 महिला अपराध! काशी में चौकाने वाले आंकड़े, महज कुछ का ही हुआ निस्तारण

Rape And Blackmail Case
वाराणसी

MGKVP में सोशल मीडिया व्यूज को लेकर छात्राओं के बीच जुबानी जंग, यूनिवर्सिटी कैंपस में दे दना दन!

Mgkvp Varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.