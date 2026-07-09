रैपिडो चालक ने दारोगा की बेटी से की छेड़छाड़, वाराणसी में आरोपी के दोस्त ने वीडियो बनाकर किया हंगामा, दोनों हुए अरेस्ट

आरोप है कि इसी बीच रैपीडो चालक ने अपने एक अन्य साथी को बुला लिया। इसके बाद आरोपी के दोस्त ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और हंगामा करने लगा। आरोप है कि रैपीडो चालक के दोस्त ने भ्रामक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहरने की कोशिश की। वहीं, वायरल हुए इस वीडियो के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। रैपीडो चालक के दोस्त ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने उसके दोस्त को थप्पड़ मारा। वहीं, कुछ देर बाद मौके पर पहुंची लंका थाने की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।