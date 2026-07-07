श्रावण माह में काशी वालों के लिए अलग से होगी ‘बाबा विश्वनाथ’ के दर्शन की व्यवस्था, CM योगी ने दिए निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक जिले में 536 विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी लागत 36,210 करोड़ रुपये है। वर्तमान में 25,007 करोड़ रुपये की लागत से 191 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। वहीं, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और एडीजी पियूष मोर्डिया ने कानून-व्यवस्था, श्रावण मास की सुरक्षा तैयारियों और अपराध नियंत्रण संबंधी कार्यों की प्रस्तुति दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।