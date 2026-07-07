दिग्विजय सिंह को भेजा कानूनी नोटिस, अधिवक्ता ने कहा- वापस ले लें अपने 1,11,000, कांग्रेस का चरित्र हमेशा से हिंदू विरोधी रहा

गौरतलब है कि हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के दैनिक चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों पर चढ़ावे की गणना में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी ने एसबीआई सहित छह बैंकों को नोटिस जारी कर ट्रस्ट के खातों और लेन-देन का ब्योरा मांगा है। अब तक 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है और आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा 6 जुलाई 2026) को मंजूर किया गया है।