काशी को जल्द मिलेगी स्लीपर वंदे भारत, वाराणसी से जालंधर के बीच होगा संचालन, दिल्ली के यात्रियों को भी होगा फायदा

जानकारी के मुताबिक, रेल प्रशासन वाराणसी से जालंधर के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन चलने पर विचार कर रहा है। यह ट्रेन बाकी बंदे भारत से अलग होगी और इसमें स्लीपर की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, ट्रेन के संचालन की तिथि और अंतिम रूट को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रेलवे के संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारी पूरी करने के निर्देश मिले हैं, जिसके बाद युद्ध स्तर पर इसे चलाने को लेकर कवायद की जा रही है। बता दें कि फिलहाल दिल्ली जाने के लिए दो वन्दे भारत ट्रेनों का वाराणसी से संचालन किया जाता है, लेकिन अभी तक जालंधर के लिए वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाई जा रही थी।