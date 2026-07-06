BHU के शोध में बड़ा खुलासा: 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है सिंधी समुदाय का DNA

शोध टीम में शामिल चंचल देवनानी ने कहा कि यह अध्ययन पहली बार वैज्ञानिक रूप से साबित करता है कि भारत और पाकिस्तान में रहने वाले सिंधी समुदाय आज भी एक साझा आनुवंशिक विरासत से जुड़े हुए हैं। वहीं, प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि सिंधी समुदाय भी यहूदी समुदाय की तरह एक वैश्विक डायस्पोरा है। विभाजन के बाद भले ही यह समुदाय दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बस गया हो, लेकिन उसका डीएनए आज भी हजारों वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत को संजोए हुए है।