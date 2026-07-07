बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, वाराणसी में बेटे को स्कूल छोड़कर घर आते समय हुआ हादसा, बस चालक फरार

शिवपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि बस से कुचलकर एक महिला के मौत होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना होने के बाद बस चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक, बस जौनपुर से वाराणसी की तरफ आ रही थी। इसी दौरान या हादसा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, फरार बस चालक को भी पकड़ने का प्रयास जारी है।