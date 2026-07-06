6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला युवक पकड़ाया, तीन टुकड़ों में काटा था गर्लफ्रेंड का शव, कटे पैर को ठिकाने लगाने के दौरान जौनपुर पुलिस से हुई मुठभेड़

Jaunpur crime news: जौनपुर में रविवार की सुबह मिले महिला के हाथ पैर कटे शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महज 14 घंटे के भीतर ही आरोपी युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Vijendra Mishra

Jul 06, 2026

accused arrested in murder case

सांकेतिक इमेज- पत्रिका

Encounter in Jaunpur : जौनपुर में रविवार की सुबह मिले महिला के हाथ पैर कटे शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महज 14 घंटे के भीतर ही आरोपी युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला के शव को तीन टुकड़ों में काटा गया था और पैर को ठिकाने लगाते वक्त आरोपी संग पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयोग हुए चाकू, गड़ासा, पिस्तौल और महिला का कटा हुआ हाथ और पैर बरामद किया है।

जानकारी के मुताबिक, रविवार की सुबह पॉलिथीन में लपेट गए महिला के शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मड़ियाहू पुलिस ने बताया है कि महिला पकड़े गए आरोपों की प्रेमिका थी और आरोपी ने ही हाथ और पैर काटकर महिला के शव को काले रंग की पॉलीथिन में लपेटकर रानीपुर बाईपास के पास झाड़ियों में फेंक दिया था।

मोबाइल में चैट देखने को लेकर विवाद

पुलिस ने बताया है कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली की घटना में शामिल आरोपी रामनगर ब्लॉक गेट की तरफ जा रहा है, जिसके बाद मौके पर घेराबंदी की गई। इसी दौरान बाइक से आ रहे आरोपी को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वह भागने लगा। वहीं, खुद को घिरता देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हेमल खाखरिया उर्फ दिलीप के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि वह गुजरात के भावनगर का रहने वाला है और वर्तमान में मड़ियाहू के टीचर्स कॉलोनी में रह रहा था।

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि 4 जुलाई को वह मृतका रेशमा खातून उर्फ सना को वाराणसी के बाबतपुर स्थित अपने किराए के कमरे में ले गया था। वहीं, मोबाइल में चैट देखने को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद उसने गुस्से में सोते वक्त सना की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने सना के हाथ और पैर को अलग-अलग काट दिया और धड़ को रानीपुर बाईपास के पास स्थित झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं पैर को ठिकाने लगाने के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

दर्ज हुई एफआईआर

पुलिस ने बताया है कि आरोपी को इस बात की जानकारी हो गई थी कि शव बरामद कर लिया गया है और मृतका की शिनाख्त कराई जा रही है, जिसके बाद उसने हाथ और पैर दोनों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इसी दौरान पुलिस के साथ आरोपी की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इस मामले में हत्या, साक्ष्य मिटाने, अवैध हथियार रखने और पुलिस टीम पर फायरिंग करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

₹2 लाख की बीमा किस्त, मनी बैक का झांसा देकर जमा कराए ₹12.5 लाख, वाराणसी पुलिस ने दिल्ली के 5 साइबर ठग पकड़े

ये भी पढ़ें
Cyber crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 08:14 am

Published on:

06 Jul 2026 07:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला युवक पकड़ाया, तीन टुकड़ों में काटा था गर्लफ्रेंड का शव, कटे पैर को ठिकाने लगाने के दौरान जौनपुर पुलिस से हुई मुठभेड़

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जौनपुर में हाईवे के किनारे मिला महिला का शव, काटे गए थे हाथ-पैर, पॉलीथिन में लपेटी थी लाश

Dead body in jaunpur
जौनपुर

जौनपुर में शादी में आई 4 साल की मासूम का सुबह झाड़ियों में मिला शव, चेहरे पर लगा था खून

Jaunpur News, Jaunpur Crime News, Jaunpur Girl Murder Case
जौनपुर

नदी में नहाने गई थीं 6 सहेलियां, गहरे पानी में डूबकर 2 किशोरियों की मौत, जौनपुर में सई नदी में बड़ा हादसा

Two teenage girls drowned in Sai River
जौनपुर

कम उम्र, संगीन वारदातें और बढ़ती हत्याएं; युवाओं में बढ़ रहा अपराध का जुनून? जौनपुर जेल के 40 फीसदी कैदी 35 साल से कम उम्र के

40 percent prisoners of jaunpur jail below 35 years of age up news
जौनपुर

Jaunpur News: गमछे से फंदा लगाने के बाद बदल गए नियम? अब तौलिए का होगा इस्तेमाल, क्या बोले अधीक्षक

gamchha banned in jaunpur jail major decision taken for security reasons
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.