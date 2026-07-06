गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला युवक पकड़ाया, तीन टुकड़ों में काटा था गर्लफ्रेंड का शव, कटे पैर को ठिकाने लगाने के दौरान जौनपुर पुलिस से हुई मुठभेड़

पुलिस ने बताया है कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली की घटना में शामिल आरोपी रामनगर ब्लॉक गेट की तरफ जा रहा है, जिसके बाद मौके पर घेराबंदी की गई। इसी दौरान बाइक से आ रहे आरोपी को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वह भागने लगा। वहीं, खुद को घिरता देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हेमल खाखरिया उर्फ दिलीप के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि वह गुजरात के भावनगर का रहने वाला है और वर्तमान में मड़ियाहू के टीचर्स कॉलोनी में रह रहा था।