Jaunpur News: गमछे से फंदा लगाने के बाद बदल गए नियम? अब तौलिए का होगा इस्तेमाल, क्या बोले अधीक्षक

Jaunpur News: जौनपुर जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जेल परिसर के अंदर गमछा ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम कैदियों, बंदियों, मुलाकातियों समेत जेल परिसर में आने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। गमछे के स्थान पर अब केवल तौलिया इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।