यूपी में एनकाउंटर में मारे गए 85% PDA वर्ग के! अखिलेश का जौनपुर मुठभेड़ पर सवाल

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ के जरिए सरकारी ताकत का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा करने वाले लोग कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि सरकारी अपराधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पूरे प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है और इसीलिए लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीते दिनों जौनपुर में यादव पुजारी का एनकाउंटर किया गया था, उस समय समाजवादी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा है कि इस तरह के एनकाउंटर महज एनकाउंटर तक की सीमित नहीं होते, बल्कि उसे परिवार को भी अंधेरे में धकेल देते हैं, जिस परिवार का सदस्य मारा जाता है।