26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP में बिजली कटौती पर बवाल: अखिलेश ने सरकार पर निकाली भड़ास, CM योगी बोले- जिनके समय में तार पर कपड़े सूखते थे, अब वे सवाल कर रहे हैं

उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती (Power Cuts in Uttar Pradesh) की समस्या पर सियासी पारा चढ़ गया है। यूपी में बाधित हो रही बिजली सप्लाई (Power Supply Interrupted) के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। बिजली कटौती की समस्या (Power Cuts Problem) पर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने एक-दूसरे पर कटाक्ष किया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 26, 2026

cm yogi and akhilesh yadav

अखिलेश और CM योगी ने एक-दूसरे पर कटाक्ष किया (Image: Patrika)

उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या पर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) बिजली कटौती (Power Cuts) के मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) को करारा जवाब दिया है। CM योगी ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की सरकार का समय याद दिलाते हुए तंज कसा है।

बिजली कटौती के मुद्दे पर CM योगी का सपा पर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती की समस्या के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा- जिनके शासन में सप्ताह के हिसाब से बिजली मिलती थी, वे ऊर्जा संकट पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम ने समाजवादी पार्टी के शासन का समय याद दिलाते हुए कहा- जिनके समय में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, अब वे भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सपा के शासन में ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण बिजली वितरण होता था।

CM योगी बोले- जल्द ही सामान्य होगी स्थिति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि वर्तमान में कुछ पावर स्टेशनों पर तकनीकी कारणों से शटडाउन है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। CM ने कहा कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और लगातार निगरानी कर रही है। संबंधित विभागों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि थोड़े समय के लिए सहयोग करें, ताकि तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे खुद पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।

सरकार का लक्ष्य 24 घंटे निर्बाध बिजली देना

CM योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पिछले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं और नई परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, समाधान का है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अपने शासनकाल की विफलताएं याद करनी चाहिए।

अखिलेश ने क्या कहा?

UP में बिजली कटौती की समस्या पर अखिलेश यादव ने 'X' पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- उत्तर प्रदेश में असहनीय 'महा विद्युत आपदा' की वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत भाजपाई विधायक-सांसद दिखावटी चिट्ठी के रूप में जिस 'कागजी कवच' से खुद को बचाना चाह रहे हैं, वो चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखा कोई 'जन हित का पत्र' नहीं है, बल्कि भाजपा रूपी डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनावों में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र है।

ये भी पढ़ें

UP में मलिहाबादी, दशहरी आम के दामों में तेजी: डबल हो सकती है कीमत, जानिए क्या है वजह?
लखनऊ
Mango prices increased

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 May 2026 03:44 pm

Published on:

26 May 2026 03:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP में बिजली कटौती पर बवाल: अखिलेश ने सरकार पर निकाली भड़ास, CM योगी बोले- जिनके समय में तार पर कपड़े सूखते थे, अब वे सवाल कर रहे हैं

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- चोरी का नया मॉडल…ढाई करोड़ की कार वाले उठा ले गए 45 रुपए का गमला

CM Yogi
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, एक दिन में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भाग-दौड़ से मिलेगी राहत

CM Yogi
लखनऊ

बकरीद 2026: ये क्या बोल गए BJP सांसद? कहा- ‘वैसे तो बकरे की बलि देने की आवश्यकता नहीं लेकिन’

bjp mp rajkumar chahar words on bakrid 2026 find out what he said fatehpur sikri
लखनऊ

2027 में 2007 रिपीट करने की तैयारी में मायावती, दलित-ब्राह्मण बना रहीं गठजोड़

Mayawati
लखनऊ

इन तीन नामों में से या फिर कोई और? आज होगी यूपीएससी की अहम बैठक; कौन होगा यूपी का DGP?

important upsc meeting will be held today in delhi who will be dgp of uttar pradesh
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.