UP में बिजली कटौती पर बवाल: अखिलेश ने सरकार पर निकाली भड़ास, CM योगी बोले- जिनके समय में तार पर कपड़े सूखते थे, अब वे सवाल कर रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि वर्तमान में कुछ पावर स्टेशनों पर तकनीकी कारणों से शटडाउन है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। CM ने कहा कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और लगातार निगरानी कर रही है। संबंधित विभागों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि थोड़े समय के लिए सहयोग करें, ताकि तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे खुद पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।