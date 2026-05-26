सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- चोरी का नया मॉडल…ढाई करोड़ की कार वाले उठा ले गए 45 रुपए का गमला

सीएम योगी ने गंभीरता से कहा कि सरकारी संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे से बनाई जाती है। इसे नुकसान पहुंचाना या चोरी करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि शहर सुंदर बनाने में प्रशासन का सहयोग करें और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझें।