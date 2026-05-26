2027 में 2007 रिपीट करने की तैयारी में मायावती, दलित-ब्राह्मण बना रहीं गठजोड़

आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने अपनी नई और आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बसपा सपा-कांग्रेस या किसी अन्य दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। सोशल इंजीनियरिंग को दोबारा धार देने के लिए मायावती ने एक बार फिर सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण वोटों को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि पिछड़े वर्गों में पैठ मजबूत करने के लिए ओबीसी भाईचारा समितियों को सक्रिय कर दिया गया है।