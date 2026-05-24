UP MLC Election 2026: भाजपा ने घोषित किए 5 उम्मीदवार, सपा-कांग्रेस अलग-अलग मैदान में

श्रीचंद शर्मा मेरठ शिक्षक क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। कई शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक श्रीचंद शर्मा ब्राह्मण समाज और वित्त विहीन शिक्षकों दोनों वर्गों में प्रभाव रखते हैं। 2020 में उन्होंने ओम प्रकाश शर्मा को हराकर इस सीट पर भाजपा का कब्जा किया था। ओम प्रकाश शर्मा उस समय करीब 48 वर्षों से इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व बनाए हुए थे।