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UP Politics: लखनऊ में भाजपा की बैठक, 2027 चुनाव को लेकर संगठन ने बनाया नया प्लान

BJP Mission 2027: लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर नई प्रदेश टीम की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ सशक्तिकरण और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने पर मंथन हुआ।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 11, 2026

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाली कमान, बूथ सशक्तिकरण और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने पर मंथन (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

उत्तर प्रदेश BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

BJP Meeting in Lucknow: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शनिवार को राजधानी लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की, जबकि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संगठनात्मक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में पार्टी की नई प्रदेश टीम के साथ संगठन के विभिन्न पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। BJP की बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने तथा कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति के अनुरूप सक्रिय करने पर विस्तार से मंथन किया गया।

2027 के चुनावी लक्ष्य पर केंद्रित रही बैठक

भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर लड़ा जाएगा। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रत्येक बूथ पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाए तथा प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया।

बूथ सशक्तिकरण पर विशेष फोकस

बैठक में बूथ प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी का मानना है कि चुनावी सफलता की सबसे मजबूत कड़ी बूथ स्तर का संगठन होता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता, नियमित संवाद, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज करने की रणनीति बनाई गई। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को स्थानीय मुद्दों, सरकारी योजनाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से लगातार जुड़े रहने की जरूरत है। संगठन को निर्देश दिए गए कि बूथ समितियों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए और नियमित समीक्षा की जाए।

सरकार की उपलब्धियां घर-घर पहुंचाने की तैयारी

बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित और रोजगार जैसे विषयों को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता होगी। निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में कार्यकर्ता घर-घर संपर्क अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का तथ्यात्मक जवाब भी जनता के बीच दिया जाएगा।

नितिन नवीन के दौरे के बाद बढ़ी संगठनात्मक सक्रियता

बैठक को केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन के प्रदेश दौरे के बाद संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आई है। पार्टी अब चुनावी तैयारियों को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतना चाहती। बैठक में आगामी महीनों के कार्यक्रमों, प्रशिक्षण शिविरों, सदस्यता विस्तार, जनसंपर्क अभियानों और विभिन्न मोर्चों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि संगठन को हर स्तर पर अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे।

नेताओं ने जताया जीत का भरोसा

बैठक में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा का संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि यह बैठक संगठन को और मजबूत बनाने तथा आगामी रणनीति तय करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उनके अनुसार, कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं और उन्हीं के बल पर भाजपा लगातार चुनावी सफलता प्राप्त करती रही है।

पूर्व विधायक सुरेश राणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले वर्षों में विकास और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचने के बाद पार्टी को और अधिक समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका रावत ने कहा कि भाजपा महिला, युवा, किसान और समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

बैठक में इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया कि संगठन और सरकार के बीच निरंतर संवाद बना रहे। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जब प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचेगा, तभी संगठन और मजबूत होगा। इसलिए जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, विभिन्न अभियानों की जिम्मेदारियां और क्षेत्रवार कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। संगठन पदाधिकारियों से नियमित समीक्षा बैठकें करने और कार्यकर्ताओं से सतत संवाद बनाए रखने को कहा गया।

चुनावी मोड में नजर आई भाजपा

प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस बैठक से साफ संकेत मिला कि भाजपा ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। पार्टी संगठन बूथ स्तर पर मजबूती, जनसंपर्क अभियान और सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के माध्यम से चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।

बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, जनता के बीच सक्रिय रहने तथा पार्टी की नीतियों और सरकार के विकास कार्यों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन, सक्रिय कार्यकर्ता और प्रभावी जनसंपर्क के दम पर पार्टी वर्ष 2027 के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है।

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Updated on:

11 Jul 2026 05:01 pm

Published on:

11 Jul 2026 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: लखनऊ में भाजपा की बैठक, 2027 चुनाव को लेकर संगठन ने बनाया नया प्लान

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