UP Politics: लखनऊ में भाजपा की बैठक, 2027 चुनाव को लेकर संगठन ने बनाया नया प्लान

पूर्व विधायक सुरेश राणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले वर्षों में विकास और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचने के बाद पार्टी को और अधिक समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका रावत ने कहा कि भाजपा महिला, युवा, किसान और समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।