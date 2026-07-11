Ayodhya Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर दान विवाद में संतोष दुबे की प्रेसवार्ता रुकी, प्रशासनिक अनुमति पर फंसा पेंच

निर्धारित समय पर बड़ी संख्या में पत्रकार होटल परिसर में पहुंच गए थे। सभी को संतोष दुबे के बयान का इंतजार था, लेकिन अनुमति संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो पाया। कुछ समय तक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया गया, लेकिन अंततः प्रेसवार्ता स्थगित कर दी गई। मौके पर मौजूद लोगों के बीच यह चर्चा भी रही कि भविष्य में प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद नई तारीख तय कर प्रेसवार्ता आयोजित की जा सकती है। हालांकि आयोजन समिति की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई।