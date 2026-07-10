UP Politics: सपा कार्यालय के बाहर ‘सनातन ही समाजवाद है’ पोस्टर से मचा सियासी बवाल, 2027 को लेकर बड़ा संदेश

Poster Outside SP Office Links Sanatan with Samajwad, Sparks Political Buzz in UP: समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर शुक्रवार को लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता सोमिल सिंह की ओर से लगाया गया है। पोस्टर में सनातन, गौसंरक्षण और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई संदेश लिखे गए हैं, जिनकी राजनीतिक हलकों में अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा रही है। पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि को सनातन परंपरा और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

