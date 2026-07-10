UP Politics: सपा कार्यालय के बाहर ‘सनातन ही समाजवाद है’ पोस्टर से मचा सियासी बवाल, 2027 को लेकर बड़ा संदेश

लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने सोशल मीडिया मचाई हलचल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Poster Outside SP Office Links Sanatan with Samajwad, Sparks Political Buzz in UP: समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर शुक्रवार को लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता सोमिल सिंह की ओर से लगाया गया है। पोस्टर में सनातन, गौसंरक्षण और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई संदेश लिखे गए हैं, जिनकी राजनीतिक हलकों में अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा रही है। पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि को सनातन परंपरा और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
पोस्टर में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा गया है- “सनातन ही समाजवाद है।” यह संदेश सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और सामाजिक मुद्दे प्रमुख विषय रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस तरह का संदेश सामने आने को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पोस्टर देखने के लिए दिनभर लोगों का आना-जाना लगा रहा और कई कार्यकर्ताओं ने भी इसे ध्यान से पढ़ा।
पोस्टर में आगे लिखा गया है कि “अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, ढोंगियों और गौहत्यारों का करेंगे सर्वनाश।” यह संदेश भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। पोस्टर में प्रयुक्त भाषा काफी आक्रामक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली दिखाई देती है। हालांकि, पोस्टर में किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन का नाम लेकर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसमें केवल सामान्य रूप से ऐसे संदेश लिखे गए हैं, जिन्हें लेकर अलग-अलग राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं।
पोस्टर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि “कर्मयोगी अखिलेश जी हैं, 2027 में गऊ माता और प्रदेश को बचाएंगे।” इस संदेश के माध्यम से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को भी प्रमुखता से जोड़ा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के पोस्टर आगामी चुनावों के मद्देनज़र पार्टी के संदेश को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम हो सकते हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव को कर्मयोगी बताते हुए उन्हें गौसंरक्षण और प्रदेश के विकास से जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर को देखने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ-साथ राहगीरों की भी भीड़ जुटती रही। कई लोगों ने पोस्टर के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। सोशल मीडिया पर भी पोस्टर की तस्वीरें साझा होने के बाद इस पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। समर्थकों ने इसे सकारात्मक संदेश बताया, जबकि राजनीतिक हलकों में इसे आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर लंबे समय से अपनी अलग पहचान रखते हैं। किसी भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम या चुनाव से पहले विभिन्न दलों के नेता और समर्थक पोस्टरों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस पोस्टर को भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। इसमें सनातन, समाजवाद, गौसंरक्षण और 2027 जैसे विषयों को एक साथ जोड़कर व्यापक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश दिखाई देती है।
फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से इस पोस्टर को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह पोस्टर पार्टी की आधिकारिक सोच को दर्शाता है या फिर किसी नेता की व्यक्तिगत पहल है। हालांकि, पोस्टर पर समाजवादी पार्टी के नेता सोमिल सिंह का नाम होने के कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया आती है तो इसके राजनीतिक मायने और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।
प्रदेश में जैसे-जैसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो रही हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर और बयानों की राजनीति भी गति पकड़ रही है। विभिन्न दल अपने-अपने तरीके से जनता तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा यह पोस्टर भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है।
फिलहाल यह पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं और बयान सामने आते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। इतना तय है कि पोस्टर ने सनातन, समाजवाद और 2027 के चुनावी परिदृश्य को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है।
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