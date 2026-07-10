Rajnath Singh Birthday: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के CM बनने की ‘अनसुनी’ कहानी! दिलचस्प है पूरा किस्सा

Happy Birthday Rajnath Singh: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) का आज यानी 10 जुलाई जन्मदिन हैं। करीब 5 दशक से सक्रिय राजनीति में अपनी सादगी, शांत स्वभाव और संगठनात्मक क्षमता के लिए पहचान बनाने वाले राजनाथ सिंह का राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश के CM से लेकर देश के गृह मंत्री और अब रक्षा मंत्री तक, कई रोचक घटनाओं से भरा रहा है। इनमें से एक किस्सा उनकी राजनीतिक यात्रा से जुड़ी उस भविष्यवाणी का है, जिसकी चर्चा आज भी होती है।